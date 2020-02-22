شكرا لقرائتكم نابولي يقلب خسارته إلى فوز على بريشيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق نابولي تأخره بهدف أمام مضيفه بريشيا إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بريشيا بهدف سجله جون شانسيلور في الدقيقة 27 وتعادل لورنو إنسيني لنابولي في الدقيقة 50 قبل أن يسجل فابيان رويز هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 54.

ورفع نابولي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بريشيا عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر.