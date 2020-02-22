شكرا لقرائتكم بايرن ينجو من مأزق بادربورن ويواصل الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى فوز صعب على ضيفه باديربورن 3 - 2 يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بايرن في الدقيقة 25 عن طريق سيرجي نابري، قبل أن يستغل دينيس سيربيني خطأ قاتل من مانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 43. وفي الدقيقة 70 سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ، قبل أن يقتنص سفين ميشيل هدف التعادل في الدقيقة 74. وعاد ليفاندوفسكي ليلعب دور المنقذ لبايرن ميونخ في الدقيقة 87، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 49 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه لايبزيغ صاحب المركز الثاني، والذي يواجه شالكه يوم السبت. على الجانب الآخر تجمد رصيد باديربورن عند 16 نقطة في المركز الأخير.