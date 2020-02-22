شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يقصي البطل.. والظفرة يصدم الجزيرة في الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عاطف صيام

أقصى بني ياس فريق شباب الأهلي حامل اللقب من ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بالفوز عليه بهدف وحيد في الدقيقة 41، في حين صدم الظفرة فريق الجزيرة بالفوز عليه 2-1 في الدقيقة 119.

ويلعب في الدور نصف النهائي، بني ياس مع الظفرة.

وكانت مباراة بني ياس وشباب الأهلي التي حضرها 446 متفرجاً سلبية من حيث الأداء، وظهر «الفرسان» بمستوى سيئ، في الوقت الذي ازداد فيه الغضب تجاه المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي قال في المؤتمر الصحفي رداً على الشائعات التي تحدثت عن إقالته، إنه لا يخشى ذلك.

وقال أروابارينا: أنا أتحمل مسؤولية الخسارة ووداع الكأس، بعدما قدم الفريق في الشوط الأول أسوأ شوط له هذا الموسم.

ورداً على سؤال، قال: لا أخشى الإقالة، أنا ملتزم بعقدي مع النادي الذي يمتلك وحده قرار إعفائي من مهامي.

وأطلق بعض مشجعي شباب الأهلي «هاشتاج» «إقالة أروابارينا»، وذلك بعدما عجز «الفرسان» عن الفوز في آخر 5 مباريات، بينها التعرض لأربع هزائم متتالية في كل المسابقات.

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وبالنسبة لبني ياس، فقد تابع تطوره، وسجل هدف الفوز عن طريق الكازاخستاني ريتشارد ألميدا من ركلة جزاء في الدقيقة 44 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «الفار» إثر اصطدام الكرة بيد المدافع محمد مرزوق.

وشهدت المباراة حالة غريبة بسبب سوء أرضية الملعب، ووجود حفرة من الرمل في منطقة الحارس، يمين المنصة، وحاول عمال المهام في نادي العين تدارك الأمر، بالقيام بإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل انطلاق المباراة، من دون جدوى.

وكان محمد أحمد «حمدون» إداري شباب الأهلي، انتقد أرضية الملعب التي لم تكن جاهزة لاستضافة المباراة، وهذا ما صرح به أيضاً مسؤولو صيانة الملعب .

وحسم الظفرة بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد فوزه على الجزيرة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في استاد بني ياس بالشامخة. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وأضاف الظفرة الهدف الثاني في الشوط الإضافي الثاني.

وسجل هدفي الظفرة خالد باوزير في الدقيقة 54 وياسين البخيت في الدقيقة 120، فيما سجل للجزيرة خلفان مبارك «62».

وبفوزه، كسر الظفرة تفوق الجزيرة في المواجهات التي جمعتهما خلال الموسم الحالي، حيث تفوق الأخير في جميع المباريات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ولم يشهد فرصاً كثيرة على مرمى الفريقين، وفي الحصة الثانية فاجأ الظفرة منافسه الجزيرة بهدف التقدم عن طريق خالد باوزير مستفيداً من عرضية رائعة من ديجو، أكملها في الشباك «54». وأدرك الجزيرة التعادل بواسطة خلفان مبارك الذي كان خالياً من الرقابة، وتهيأت أمامه عرضية من سالم راشد، ليودعها الشباك «62». وجاءت أبرز الفرص في الشوطين الإضافيين لمصلحة الجزيرة عندما انفرد كينو بالمرمى وأودعها بجوار القائم «108»، وحسم الأردني ياسين البخيت المباراة بالهدف الثاني في الوقت القاتل مع حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.