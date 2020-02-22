«جماعـية الشـارقة» تشـيد بنتائـج فرقـها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي، اجتماعاً بمقر النادي في منطقة سمنان، تابعت من خلاله الاستعدادات لمشاركة فريق رجال كرة اليد في البطولة الخليجية ال38 للأندية أبطال الكؤوس التي ستقام في الكويت خلال الفترة ما بين 1 و11 مارس/آذار المقبل.

وترأس الاجتماع محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بحضور سعيد مطر فيروز عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس المركز الإعلامي في النادي، ونائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وأعضاء الإدارة علي حسن الأميري مشرف كرة السلة، وناجي ربيعة مشرف كرة اليد، وهشام جميل المدير التنفيذي للألعاب الجماعية.

واطلع المجتمعون على تحضيرات رجال اليد وترتيبات استعدادات الفريق، الذي يغادر إلى الكويت في 25 فبراير/شباط الجاري، للدخول في معسكر قبل انطلاق البطولة.

كما تابعت إدارة الألعاب الجماعية نتائج ومسيرة الفرق الرياضية في كرتي اليد والسلة في المسابقات المختلفة، مع اقتراب مراحل الحسم في معظم البطولات المحلية.

وأثنت الإدارة على إنجاز فريق شباب كرة اليد بعد حصوله على درع الدوري العام للمرة الثالثة على التوالي، وال14 في تاريخ النادي، إضافة إلى تصدر رجال كرة اليد وكرة السلة لجدول ترتيب الدوري العام بالعلامة الكاملة، ووصول فريق شباب كرة السلة إلى نهائي بطولة الدوري العام أمام النصر.

ووجه محمد عبيد الحصان بتوفير جميع احتياجات الفرق الرياضية، لتكرار النجاحات غير مسبوقة التي تحققت في جميع المراحل السنية خلال الموسم الماضي.