شكرا لقرائتكم خبر عن غالي: كهربا دخل الملعب لاستفزاز اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم حسام غالي، القائد السابق لفريق الأهلي، محمود كهربا، الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الأحمر بعد أن تلقى بطاقة حمراء مجانية ستبعده عن مواجهة القمة بعد غد الاثنين، وقال حسام في تصريحات تلفزيونية: كهربا دخل إلى الملعب بديلاً من أجل استفزاز لاعبي الزمالك وإحداث الأزمات وليس من أجل لعب الكرة.
وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن مثل هذه المباريات تحتاج دائماً إلى التركيز ولا تحتاج إلى إثارة الأزمات مع المنافسين، لكن كهربا تصرف بشكل جعل الفريق يخسر لاعباً في المباراة المقبلة.
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