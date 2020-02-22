فرحة «دبل سوبر» للزمالكاوية.. وغضب أهلاوي على فايلر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير وأحمد السيد

أضاف الزمالك حامل لقب بطل كأس مصر إلى رصيده بطولتين جديدتين في أقل من أسبوع، بعد أن توّج أمس الأول بلقب السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي صفر-صفر)، ليضمه إلى لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي الذي كان قد ناله في 14 فبراير/ شباط الحالي.

وكانت مباراة «سوبر مصر» التي أقيمت في استاد محمد بن زايد في أبوظبي ناجحة بكل المقاييس مع حضور جماهيري كبير بلغ 34 ألف متفرج، إضافة إلى تنظيم رائع، أثنى عليه الاتحاد المصري لكرة القدم في رسالة شكر إلى الإمارات.

وجه الاتحاد المصري عميق شكره لدولة الإمارات ولمجلس أبوظبي الرياضي المستضيف وصاحب الدور الكبير في نجاح السوبر، وأكد الاتحاد أن هذا النجاح الكبير لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيداً ووجد كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي.

كما أشار الاتحاد المصري إلى أحداث ما بعد المباراة بعد شجار بين اللاعبين.

وأكد الاتحاد أن كل ذلك سيتم بحثه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة.

وكان الفريق الأبيض في أمسية 20 فبراير حقق لقبه الرابع في كأس السوبر المصري، في حين خرجت جماهير الأهلي الأكثر حصداً للبطولة، برصيد 11 لقباً، من الملعب وهي في قمة غضبها على مدرب الفريق السويسري فايلر معتبرين أنه فرط في بطولة كانت في المتناول بسبب اختياراته غير الموفقة للتشكيلة.

وعاشت أبوظبي أمسية لا تنسى، وشهد ملعب المباراة تنظيماً جيداً من مجلس أبوظبي الرياضي وكانت الاحتفالية الرائعة بعد تتويج الفرقة البيضاء، قبل أن تتحول افراح الزمالك اليوم إلى ميت عقبة احتفاء بالإنجاز التاريخي بعد الحصول على (دبل سوبر) في 6 أيام.

وسيواجه الزمالك غريمه الأهلي مجدداً

بعد غد الاثنين في بطولة الدوري، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمنافسة.

وبالرغم من الأجواء الجميلة خلال المباراة في ملعب محمد بن زايد الرائع، إلا أن الروح الرياضية غابت عقب نهايتها بعد المشاجرة التي حدثت بين لاعبي الفريقين بالأيدي بسبب احتفالية عبدالله جمعة صاحب آخر ركلة ترجيح زملكاوية، لتخرج البطاقة الحمراء في وجه كهربا قبل أن يتدخل أفراد أمن الملعب لفض المشاجرة، الأمر الذي جعل بعض لاعبي الأهلي يطالبون برفض الصعود إلى منصة التتويج لتسلم الميداليات الفضية إلى ان تدخل السويسري فايلر وأمر الجميع بالصعود إلى المنصة.

ويبدو أن الاحتفالية المثيرة للجدل لنجم وقائد نادي الزمالك محمود شيكابالا على أرض الملعب بعد فوز فريقه بالسوبر أيضاً لم تجد الاستحسان من الأهلاوية واعتبرها البعض سقطة في حق لاعب كبير يحترمه الجميع حيث انتشرت صورة الاحتفالية المثيرة ل«شيكا» على وسائل التواصل الاجتماعي.



فخر شديد



من جانبه، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن فخره الشديد بلاعبي الفرقة البيضاء، مبيناً أنهم أثبتوا أنهم أبطال وفازوا ببطولتين في وقت قصير جداً وقدموا مباراة للتاريخ بالرغم من الإرهاق بالإضافة إلى مواجهتهم لفريق لم يخسر خلال 15 مباراة في الدوري.

وذكر كارتيرون أنه يجد نفسه يقف في صف المطالبين بتأجيل مباراة القمة في الدوري من اجل إعطاء الفرصة لتجهيز الفريقين بشكل أفضل خاصة أنهما مقبلان على مواجهات إفريقية صعبة والفريقان يستحقان أن يذهبا إلى نهائي دوري الأبطال، مشيراً إلى أن ضغط الجدول في الدوري المصري يصعب مهمة الناديين في بطولة إفريقية لأن المباريات تلعب كل أربعة أيام.

وامتدح المدرب الفرنسي استاد محمد بن زايد ووصفه بالملعب الرائع ويشبه كثيراً الملاعب الموجودة في إسبانيا، لافتا إلى أن ما زاد روعة اللقاء التواجد الجماهيري الكبير وهذا سيفيد الزمالك في مباراته أمام الترجي في تونس.

وعن المشاجرة التي حدثت بين اللاعبين بعد نهاية المباراة، قلل مدرب الزمالك من الأمر، معتبراً أن ما حدث رد فعل طبيعي من لاعبي الأهلي كونهم كانوا الأقرب للفوز بالمباراة قبل اللقاء، وطالب بنسيان ما حدث والتركيز في فرحة فريقه باللقب.

من ناحيته، استغرب المدرب السويسري رينيه فايلر تصرف لاعبي النادي الأهلي بعد ان كانت هناك نية منهم برفض الصعود إلى منصة التتويج لتسلم الميداليات الفضية بسبب عدم رضاهم من الخسارة أمام الزمالك بركلات الترجيح خاصة انهم كانوا الطرف الأفضل خلال شوطي عمر اللقاء، كاشفاً انه طالب اللاعبين باستلام الميداليات.

وأشار فايلر الى انه لاحظ ان الوسط الرياضي في مصر يرفض الخسارة تحت كل الظروف، وقال: لقد علمت أن كهربا نال بطاقة حمراء عقب نهاية المباراة، وهذه خسارة فنية لنا، ولقد خاطبت اللاعبين في غرفة الملابس بأنهم يلعبون كرة قدم فيها الفوز والخسارة لذا يجب ان يتقبلوا الهزيمة مثلما كانوا يفرحون بالانتصارات في المباريات السابقة.

وأوضح رينيه أن هناك عددا من اللاعبين غير راضين بسبب عدم مشاركتهم بشكل أساسي وبالتالي فهم غير راضين عن طريقة إدارتي الفنية، وذكر انه مثل أي مدرب يختار 11 لاعباً لتشكيلته وهذا من الطبيعي.

واكد ان جيرالدو لم يكن سيئاً في المباراة وكان لا يستحق التغيير وهذه رؤيته كمدرب، لافتاً إلى ان الأهلي إذا ما كان خرج فائزاً لتغير الانتقاد لمدح وأسئلة الإعلام كانت ستكون مختلفة.

واعترف مدرب الأهلي بأن فريقه لديه مشكلة في إهدار الفرص وترجمة اللمسة الأخيرة، لذا عليه أن يعمل على اصلاح الكثير من الأشياء وعليه معالجة السلبيات من اجل الفترة المقبلة.

ورفض فايلر فكرة تأجيل القمة المقبلة بين الفريقين، وقال انه يفضل خوض مباراة الدوري أمام الزمالك في موعدها يوم الاثنين المقبل.