مصـر تتصـدر البطـولة العربيـة الشامـلة للرمـايـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر المنتخب المصري منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب» البطولة العربية ال15 الشاملة للرماية بعد أن أنهى اليوم الأول برصيد 218 طبقاً، وحل في المركز الثاني المنتخب الكويتي برصيد 213 طبقاً ثم منتخب لبنان في المركز الثالث برصيد 209 طبقاً.وعلى صعيد السيدات ببطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات «تراب» فقد تصدرت سيدات مصر المنتخبات المشاركة برصيد 193 طبقاً ثم تلتهن سيدات الكويت برصيد 180 طبقاً ثم منتخب عمان ثالثاً برصيد 170 طبقاً.

وفي فردي الرجال انفرد الرامي المصري عبد العزيز محيلبة بصدارة البطولة برصيد 74 طبقاً وتلاه مواطنه أحمد قمر في المركز الثاني برصيد 73 طبقاً وتساوى في المركز الثالث خمسة رماة برصيد 72 طبقاً.

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وفي منافسات الناشئين الذين يشاركون لأول مرة في بطولة خارجية، حقق محمد سعيد سالم بن حم 57 طبقاً وحقق كل من أحمد قحطان النعيمي وأحمد عبدالله بن مجرن 51 طبقاً .

من جانب آخر، أضاف نجوم منتخب الإمارات الواعد «الناشئين» ميداليتين جديدتين بينها فضية واحدة ببطولة الجائزة الكبرى الدولية لمسابقة «السبرنج تارجت» وأحرز الميدالية الثانية «برونزية» في نفس المسابقة «السبرنج تارجت» ولكنها ضمن منافسات البطولة العربية الشاملة للرماية ليرتفع رصيدنا في البطولة إلى 6 ميداليات «ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان».

وكانت مصر قد فازت بالمركز الأول على صعيد الفرق المشاركة في فئة الناشئين واحتل منتخبنا المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، ومثل منتخبنا في هذه المسابقة كل من سالم اليماحي وإبراهيم خليل وسلطان عبيد الطنيجي، وفي الفردي نجح سالم اليماحي في إحراز الميدالية البرونزية لحصوله على المركز الثالث مكرر بينما فاز المنتخب المصري بالميداليات الثلاث الأولى الذهبية والفضية والبرونزية.