الحمرية يهزم العربي بهدفي فيصل خليل وسعيد جمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

فاز الحمرية على العربي بهدفين من دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الأسبوع 14 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الحمرية المباراة في نصفها الثاني بهدفين أحرزهما فيصل خليل في الدقيقة 83، وسعيد جمعة في الدقيقة 89، وبهذا الفوز يرفع الحمرية رصيده إلى 22 نقطة، متقدماً للمركز الثالث مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه مباريات اليوم، فيما بقي العربي عند نقاطه ال13 السابقة.

وعلى ملعب مسافي، تغلب العروبة على أصحاب الأرض بهدف وحيد حمل توقيع الفرنسي هاري نوفيلو، في الدقيقة 76، وبهذا الفوز يرفع العروبة رصيده إلى 14 نقطة، ويبقى مسافي عند نقاطه السبع السابقة.

وتختتم الجولة 14 اليوم، بثلاث مواجهات تقام في الخامسة وخمس وعشرين دقيقة، مساء، وتبرز قمة البطائح ودبا الفجيرة، فيما يستقبل التعاون فريق الإمارات المتصدر، ويحل دبا الحصن الثاني ضيفاً على مصفوت.

وعلى ملعب البطائح تقام مباراة قمة تهم نتيجتها طرفي المواجهة، إلى جانب الإمارات، ودبا الحصن، والحمرية، حيث يحل دبا الفجيرة ضيفاً ثقيلاً على أصحاب الأرض، ويتطلع الفريقان للفوز والتقدم خطوة في سباق الترشح لدوري الخليج العربي، وعلى صعيد أصحاب الأرض فإن المباراة تبدو طريقاً لاتجاه واحد، لأن البطائح خسر الجولة الماضية أمام دبا الحصن، وكانت خسارة مؤثرة لأنها أمام فريق منافس، ولأن هدف الفوز جاء في الدقيقة 89 بعد أن كان فريق المدرب طارق السيد على مرمى حجر من العودة بنقطة، وهو في حاجة إلى الفوز في لقاء اليوم ليعزز حظوظه مجدداً، لاسيما وأن المباراة أيضاً أمام منافس مباشر.

ويدرك هيثم المطروشي ورفاقه أن الوصول إلى 21 نقطة سيجعل موقف الفريق افضل، على أمل أن تخدمه نتائج الجولة.

أما دبا الفجيرة، فقد عاد للواجهة بفوزه الكبير على مسافي في الجولة الأخيرة، وهو الانتصار الأول لمدربه المغربي أحمد مجاهد، ويطمح إلى تحقيق فوز آخر اليوم، ليؤكد استمراره في الطريق الصحيح، وللنواخذة 21 نقطة لكنها ليست كافية لمنافسة الإمارات، ودبا الحصن، ولن تكون مهمة الضيوف سهلة في مواجهة فريق قوي ويملك عناصر جيدة في كل الخطوط، لكن دبا الفجيرة، في المقابل، ليس أمامه خيار سوى الانتصار.

وفي ملعب التعاون بشعم، سيكون الإمارات المتصدر على موعد مع مواجهة (غامضة)، فعلى الورق تبدو كفة الصقور راجحة على التعاون قياساً بالنتائج والترتيب، ونوعية العناصر، وفارق الإمكانات، ولكنها ليست كذلك على الواقع، فالتعاون وإن كانت نتائجه متواضعة لكنه يصعّب المأمورية على كل منافسيه، وفي مباراة اليوم بالذات، سيكون له دافع كبير، فبعد إقالة المدرب الحضيري يريد اللاعبون أن يثبتوا أن مشكلة النتائج لم تكن بسببهم، وبالتالي سيحرصون على تقديم مباراة كبيرة، ومفاجأة المتصدر.

أرقام مميزة

وكانت إدارة التعاون أقالت المدرب التونسي طارق الحضيري، وكلفت مساعده عبد القادر الحمامي بقيادة الفريق، إلى حين تعيين مدرب جديد.

وعلى الجانب الآخر، فإن فريق الإمارات في افضل حالاته، وهو ينتقل من فوز إلى آخر، ويبدو قريباً من الصعود إلى دوري الخليج العربي، وأرقام الفريق تتحدث عنه، فهو متصدر الترتيب برصيد 30 نقطة، وهو أكثر الفرق فوزاً، وأكثرها تسجيلاً، للأهداف، وهو أكثرها أيضاً استقراراً على مستوى النتائج والعناصر.

ويرغب الإمارات في تحقيق فوز جديد والاقتراب اكثر من الصعود بالتغلب على الأزرق في ملعبه، ولكن المدرب جوجيكا يعاني فريقه غيابات مؤثرة، فالبرازيلي المقيم سيلفا لن يشارك الى جانب خالد خميس، وهما لاعبان مؤثران في القائمة، وسيكون غيابهما في مصلحة التعاون، بيد أن المدرب أعد البدائل المناسبة.