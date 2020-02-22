شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين تشيلسي وتوتنهام اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الصراع على المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، قمة نارية اليوم السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يلتقي الجاران تشيلسي وتوتنهام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج» في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين.
وتشهد المرحلة مباراة نارية أخرى بين ليستر سيتي الثالث وضيفه مانشستر سيتي الوصيف اليوم أيضاً، فيما يأمل ليفربول المتصدر تخطي مضيفه وست هام المهدد بالهبوط يوم الاثنين، ليقطع خطوة جديدة نحو لقب ضمنه منطقياً.
ويبدو الصراع على المركز الرابع قوياً في ظل تنافس تشيلسي (41 نقطة) وتوتنهام (40) وشيفيلد يونايتد (39) ومانشستر يونايتد (38).
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