شكرا لقرائتكم خبر عن «زاجوزكي» يتوج ببطولة زعبيل.. و«داون أون» بـ «الأوكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تمكن الجواد «زاجوزكي» لجودلفين، من التتويج ببطولة زعبيل للميل في الشوط الرابع بالسباق الثامن من كرنفال كأس دبي العالمي الذي أقيم أمس الأول على مضمار ميدان العالمي، وخصصت البطولة التي تقام بنسختها الرابعة عشرة، للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية على المسار العشبي لمسافة 1600 متر، وبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار.

حقق «زاجوزكي» فوزه بإشراف المدرب شارلي أبلبي بعدما قاده الفارس جيمس دويل لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1:35:93 دقيقة وبفارق رقبة، وجاء في المركز الثاني «مثيكال ماجيك» لجودلفي بإشراف أبلبي وقيادة وليام بيوك، واحتل المركز الثالث «دريم كاسل» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميلون.

وفي الشوط الثالث، توجت المهرة «داون أون دا بايو» بالسباق الكلاسيكي أوكس الإمارات لمسافة 1900 متر، الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة».

وقطعت «داون أون دا بايو» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسافة الشوط في زمن قدره 1:58:35 دقيقة، وبفارق كبير للغاية بلغ 18.5 طول عن «دبي لاف» لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة باتريك كوسجراف.

وتوج «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ببطولة ميدان سبرينت في الشوط الخامس الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1000 متر «جروب2» على المسار العشبي.

وقطع «وادي» بقيادة جيم كرولي وإشراف المدرب دوج واتسون، مسافة الشوط في زمن بلغ 56:87 ثانية وبفارق 0.75 طول، وجاء في المركز الثاني «إكيلاتيرال» بإشراف تشارلز هيلز وقيادة جيمس دويل.

وتوج الجواد «غياث» لجودلفين، بالنسخة العاشرة من بطولة دبي ملينيوم ستيكس (2000 متر) الذي أقيم في الشوط الأول وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة».

Advertisements

وتمكن «غياث» من الفوز بالشوط الذي جرى على المسار العشبي، بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك الذي قاد الجواد الفائز لقطع مسافة السباق في زمن قدره 2:00:33 دقيقة وبفارق 8.5 طول، وجاء «سبوتيفاي» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل في المركز الثاني.

وفي الشوط السادس، كان الفوز من نصيب «ميدنايت ساندز» بعدما توج بالسباق الذي جرى على المسار الرملي لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وشارك به 8 خيول.

وقطع «ميدنايت ساندز» بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس، مسافة الشوط في 1:23:79 دقيقة وبفارق 3.5 طول، وجاء في المركز الثاني «بيهافيورال» لمروان عبدالرحمن، بإشراف ساتيش سيمار .

وحقق الجواد «كليفس أوف كابري»، فوزاً رائعاً في الشوط الثاني الذي جرى على المسار العشبي وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وشارك في هذا الشوط 13 خيلاً.

وبقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب جيمي أوسبورن، قطع «كليفس أوف كابري» مسافة الشوط في زمن بلغ 1:36:74 دقيقة، وبفارق هيد، وجاء في المركز الثاني «مقترب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة جيم كرولي، واحتل المركز الثالث «ميجور بارتنرشيب» لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة كيفين ستوت.

وكان الفوز الأخير من نصيب «إيبك هيرو» لعبدالله مناعي في الشوط السابع الذي أقيم لمسافة 1600 متر «تكافؤ» وخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وقاد الفارس جيمس دويل الحصان البطل لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1:35:35 دقيقة، وبفارق 4.5 طول عن «لاند أوف ليجندس» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور وقيادة باتريك كوسجراف.

وقال المدرب شارلي أبلبي تعليقاً على فوز «غياث» ببطولة دبي ملينيوم: «سعيد بفوز «غيّاث» في أول مشاركة له هذا الموسم، السبب الذي جعلنا نأتي به إلى هنا هذا المساء، بدلاً من السير في الطريق التقليدي لسباق دبي شيما كلاسيك عبر المنافسة بسباق مدينة دبي الذهب في حفل السوبر ساترداي، هو أن نمنحه خمسة أسابيع حتى أمسية كأس دبي العالمي».

وأضاف: «والرائع في هذه الأمسية هو حصوله على تجربة رائعة، ونأمل في تنشيطه مرة أخرى للتحضير لسباق دبي شيما كلاسيك في أمسية كأس دبي العالمي يوم 28 مارس القادم».