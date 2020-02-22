ريجيكامب: خسارة الخمسة أمام العين أصبحت من الماضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أكد الروماني لورينت ريجيكامب (مدرب الوصل)، أن «الإمبراطور» جاهز؛ لمواجهة العين من أجل الفوز بالمباراة، والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

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وأكد المدرب الروماني نسيان فريقه تماماً لمباراة العين في الدوري، والتي انتهت بخماسية نظيفة ل«الزعيم»، وقال: «اللقاء أصبح من الماضي، والوصل سيلعب مباراة جديدة بعزيمة أكبر؛ من أجل التعويض والتأهل». وذكر: «نجحنا خلال الفترة الأخيرة في إزالة كافة الآثار السلبية التي تركتها الخسارة بالخمسة سواء من خلال الاجتماعات مع اللاعبين أو من خلال التدريبات التي تمت خلالها معالجة الأخطاء الفنية التي وقع بها الفريق، وأسهمت بالخسارة».

وأضاف: أعتقد أن من سيخطئ هو من سيخسر المباراة؛ لذا علينا ألا نرتكب أي أخطاء، وأن نكون في كامل تركيزنا طوال الوقت.

من جانبه، قال لاعب الفريق عامر محمد: إن البطولة تشكل أهمية كبيرة للاعبي الوصل؛ كونها البطولة الوحيدة المتبقية للمنافسة، وآخر ألقاب الموسم بالنسبة لهم، قائلاً: علينا أن نقاتل للفوز والتأهل للمرحلة المقبلة التي تقربنا أكثر من الفوز بالكأس الغالية، اللقاء لن يكون سهلاً؛ ولكننا سنسعى بكل قوة؛ لتقديم مباراة جيدة، والصعود لدور ال4.