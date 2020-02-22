إيطاليا تعزز صدارتها لدولية فزاع للقوس والسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت إيطاليا صدارتها بحصد الميدالية الذهبية الثالثة في منافسات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 25 دولة.

وعززت إيطاليا رصيدها في المنافسات بميداليتين ذهبيتين بعد الأولى التي حققتها أمس الأول، بفوزها بذهبية الفرق المختلطة للقوس المنحني والمركب المزدوج، كما كسبت إيطاليا ذهبية القوس المركب للرجال.وحقق المنتخب الياباني ذهبية القوس المنحني المختلط للفرق،ونالت بريطانيا ذهبية القوس المركب المختلط للفرق، وجاءت إيطاليا بالمركز الثاني وتركيا بالمركز الثالث.

وفي منافسات الفردي، حقق المجري جاسبار تاماس ذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج، وجاء بالمركز الثاني الفنلندي جيان بيير أنطونيس وبالمركز الثالث ناسي ينير، فيما حققت اليابانية أيكو أوكازاكي ذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج.وقام محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعضو اللجنة الدولية، بزيارة الحدث والاطمئنان على المشاركين من منتخبنا الوطني وضيوف البطولة والالتقاء بفرق العمل، وقال: «سعداء بهذا التجمع على أرض دولتنا الغالية، ونتابع زيادة كبيرة في أعداد الرياضيين المشاركين وهو ما يؤكد أن الحدث الإماراتي محط أنظار العالم بأكمله، وسعادتنا الأكبر برؤية بطولات فزاع لأصحاب الهمم والبطولات العالمية التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وكل الشكر للقائمين عليها بداية من ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي مدير البطولات، وكافة فرق العمل».

وأشاد ماثيو بيساني مسؤول التكنولوجيا في الاتحاد الدولي للقوس والسهم، بالمرافق المذهلة التي يضمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وقال: «المرافق هنا فريدة من نوعها والتنوع وتغطية جميع الاحتياجات أمر مذهل للغاية، البطولة وفرت للاعبين أجواء مثالية قبل دورة الألعاب البارالمبية المقبلة».