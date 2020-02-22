شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: نحتاج للحضور الذهني بعد الضغط الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن فترة إعداد «الملك» كانت قصيرة بين مباراته الآسيوية أمام بيرسبوليس الإيراني ولقاء كلباء اليوم، معتبراً أن فريقه عاش فترة مضغوطة حيث أدى مباريات بإيقاع عال بواقع لقاء كل 4 أو 5 أيام.
ورأى أن «الحضور الذهني الجيد هو ما تحتاج اليه البطولة ونعمل على تقديم مباراة جيدة».
وعن الغيابات في صفوف فريقه قال: إيغور كورنادو يحتاج لمزيد من الوقت للعودة وموقف محمد عبدالباسط لم يحدد بعد.
وتحدث العنبري عن الفريق المنافس وقال: كلباء يقدم مستويات جيدة في الموسمين الأخيرين ومجلس إدارته نجح في بناء فريق قوي، نحن نحترم منافسنا ونعرف صعوبة المباراة.
من جهته، توقع كابتن الشارقة شاهين عبدالرحمن مباراة قوية وصعبة أمام اتحاد كلباء، مؤكداً رغبتهم في تقديم مباراة قوية.
وعن منافسه في المباراة قال عبدالرحمن: فريق اتحاد كلباء في وضع أفضل منا لحصوله على راحة لفترة مناسبة وعدم ضغطه بالمباريات مثلنا، وكذلك في مباريات الكأس لا أفضلية في الترتيب والنتائج السابقة، بل هناك مباراة واحدة فقط في كل دور، وإما تفوز أو تخسر ولا مجال للتعويض.
وأضاف: كلباء دائماً ما يكون منافساً قوياً لنا ونسعى لتقديم مباراة قوية أمامه.
وكشف كابتن الشارقة عن عشقه للتحديات والمباريات الصعبة.
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