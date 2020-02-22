شكرا لقرائتكم خبر عن شراع «أدنوك» ينطلق على كورنيش أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد كورنيش أبوظبي، اليوم، سباق شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس نادي أبوظبي للرياضات الشراعية الشكر إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعتها على دعمها للنادي منذ سنوات، وأكد أنها تعد مثالاً رائعاً للشركات الوطنية التي تقوم بدورها المجتمعي.

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