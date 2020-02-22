«الشارقة للدفاع» يستقبل الأهلي المصري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ضيفه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بمقر النادي في الجزات، بحضور عبيد العسم السويدي عضو مجلس إدارة النادي مشرف الكاراتيه وعبدالعزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية والمدرب أمير عبدالسلام، وذلك لبحث التعاون بين الطرفين وتأمين الاحتكاك الفني.

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