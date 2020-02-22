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ريباكينا وهاليب إلى نهائي تنس دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (20 عاماً) المصنفة 19 عالمياً، مفاجأتها في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، وأصبحت أول لاعبة كازاخستانية تبلغ نهائي البطولة، وذلك عقب فوزها على الكرواتية بيترا ماتيش المصنفة 15 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع7-6 و7-6، في المباراة التي جمعتهما أمس لحساب الدور نصف النهائي.

وتلتقي إيلينا ريباكينا في السابعة من مساء اليوم مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالمياً الفائزة على الأمريكية جنيفر برادي المصنفة 52 على العالم، في المباراة التي أقيمت أمس.

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