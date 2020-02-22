الهلال يستضيف الاتحاد في كلاسيكو السعودية اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



يستقبل الهلال في التاسعة و20 دقيقة الليلة، نظيره الاتحاد، على ملعب جامعة الملك سعود في ختام الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، وعلى الرغم من فوارق المراكز بين الفريقين تستقطب المباراة اهتمام شريحة كبيرة من متابعي الدوري السعودي باعتباره واحداً من كلاسيكيات الدوري التاريخية والذي يشهد حالياً تنافساً مثيراً بين غريمي العاصمة النصر والهلال على اللقب، مع منافسة من بعيد من جانب أهلي جدة.

أبرز المشاهدات قبل صافرة البداية الليلة هو وقوف البرازيلي فابيو كارلي على رأس قائمة الجهاز الفني لفريق الاتحاد في أول مباراة، بعدما تعاقد معه النادي الجداوي خلفاً للهولندي تين كات، الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة من ضمك 1-2.

وبينما يفتقد الهلال خدمات عبدالله عطيف ستكون بقية الأسماء جاهزة أمام المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الباحث عن مواصلة سلسلة الانتصارات المتوالية محلياً وآسيوياًً.

ويعول المدرب على خبرة وتألق الفرنسي جوميز إلى جانب البيروفي كاريلو والنجم السعودي سالم الدوسري، والإيطالي جيوفنكو، وفي الجانب الآخر يعود التونسي أنيس البدري لقائمة الاتحاد لكن الأرجنتيني خيل سيغيب بسبب تراكم البطاقات.

من جانبه يحل النصر حامل اللقب ضيفاً على الحزم في مباراة ثأرية، بعد خسارة أصفر العاصمة ذهاباً بهدف دون رد.