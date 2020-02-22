ليفربول يفقد هندرسون 3 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيغيب قائد ليفربول جوردان هندرسون لثلاثة أسابيع عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية بفخذه، بحسب ما أعلن فريقه، أمس. وتعرض لاعب الوسط للإصابة في نهاية المواجهة التي خسرها على أرض أتلتيكو مدريد صفر-1، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان هندرسون هذا الموسم أحد أفضل لاعبي ليفربول، ويرشّح النقاد لاعب الوسط الدفاعي البالغ 29 عاماً لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم.

ويملك كلوب خيارات لتغطية هندرسون، على غرار الغيني نابي كيتا والعائد من الإصابة اليكس أوكسلايد تشامبرلاين.