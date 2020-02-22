شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الشاب» يخسر أمام ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر منتخب الإمارات الوطني للشباب مواليد 2001 أمام نظيره منتخب ليبيا 1-2 أمس على استاد الأمير تركي بن عبدالعزيز بنادي الرياض، ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.
وكان منتخبنا تعادل في المباراة الأولى أمام السنغال ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير أمام السودان الأخير دون نقاط.
وتصدر منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للسنغال الفائز على السودان أمس.
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