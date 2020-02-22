شكرا لقرائتكم خبر عن الماراثون الخيري اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق الساعة الثالثة عصر اليوم السبت الماراثون الخيري الثامن، الذي تنظمه جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تحت شعار«حان وقت النشاط».

ويهدف الماراثون الخيري إلى رفع الوعي المجتمعي بمرض التهاب المفاصل، والتشجيع على ممارسة الرياضة، ويمثل في الوقت نفسه، فرصة لتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية المبتكرة التي تنظمها الجمعية.

وسيتضمن الماراثون الذي سينطلق على امتداد شاطئ بحر الممزر، وصولاً إلى جزيرة مريم بالشارقة، تنظيم العديد من النشاطات الرياضية والتوعوية والترفيهية.

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