شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل العدالة وأبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي: فرض العدالة التعادل 2-2 على مضيفه أبها ضمن الجولة 19 في دوري المحترفين السعودي. وأصبحت لدى أبها 24 نقطة في المركز العاشر والعدالة 14 نقطة في المركز 14، وسجل هدفي أبها سعد بقير (7 و24)، وآداما تراوري وإليوسيسيه للعدالة (13 و48).

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