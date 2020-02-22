انطلاق «دبي جونيور ريغاتا» اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ جميرا اليوم السبت إقامة منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريغاتا للناشئين والصغار (للبنين والبنات) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

ومن المنتظر أن تشهد الفعاليات اليوم مشاركة طيبة، حيث سيتنافس المشاركون والمشاركات على ألقاب أربع فئات مختلفة، هي ليزر 4.7 ناشئين وليزر 4.7 ناشئات، وأوبتمست صغار (ذكور) وأوبتمست (إناث).

ويبدأ البرنامج الزمني مبكراً بانعقاد الاجتماع التنويري لشرح مسار السباق، وأيضاً شرح التعليمات والشروط، ومن المتوقع أن تجري 5 أشواط في الفترتين الصباحية والمسائية لكل فئة.

الجدير بالذكر أن منافسات الجولة الأولى التي جرت بداية الشهر الجاري شهدت مشاركة أبطال وبطلات أندية أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي دبي للزوارق الشراعية الحديثة (دوسك).