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لاعبو الزمالك في قمة السعادة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى محمود أبوجبل حارس مرمى الزمالك سعادته الغامرة بالتتويج بلقب السوبر المصري، وقال: حالفنا التوفيق في الفوز باللقب الغالي الذي ساهمت فيه بصورة كبيرة، أشكر كل من حفزني خلال الفترة الماضية، خاصة أسرتي التي وقفت خلفي، لم أتوقع التصدي لركلتي ترجيح، والظهور بهذا المستوى اللافت.
ومن جهته، أهدى فرجاني ساسي لاعب الزمالك الفوز إلى الجماهير العريضة التي ساندت الفريق في المباراة. وتابع: لعبنا بأسلوب دفاعي جيد، خاصة أننا كنا نعاني الإرهاق بعد مباراة الترجي، ولم تذهب جهودنا هباء بالفوز في النهاية بركلات الترجيح.

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