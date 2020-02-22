إجراء قرعة بطولة تنس دبي للرجال اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن قاعة المجلس في استاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، في دبي، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بمراسم قرعة النسخة ال28 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، البالغ إجمالي جوائزها 2.82 مليون دولار، والتي تقام خلال الفترة من 24 وحتى 29 فبراير/‏ شباط الجاري.

ويشارك في البطولة 3 لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً، و8 من أصل العشرين الأوائل على العالم، يتقدمهم المصنف الأول على العالم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الساعي لمواصلة تألقه على الساحة العالمية عقب فوزه الشهر الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الكبرى، وإضافة لقب جديد على صعيد «تنس دبي»، عقب فوزه بلقبها أعوام «2009-2010-2011-2013»، خصوصاً أن الفرصة متاحة لدجوكوفيتش في ظل غياب منافسه الأبرز وحامل الرقم القياسي لبطولة دبي بثمانية ألقاب، السويسري روجيه فيدرر، الذي أعلن انسحابه من نسخة 2020 بعد خضوعه لعمل جراحي في الركبة.

وتصطدم طموحات دجوكوفيتش بوجود نخبة من اللاعبين الساعين لحصد البطولة، يبرز منهم المصنف السادس عالمياً اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس، الساعي لتعويض خسارته نهائي العام الماضي أمام فيدرر «4-6 و4-6» في مباراة منحت حينها السويسري اللقب ال 100 في مسيرته الاحترافية.

كما تسجل البطولة، عودة المصنف 12 عالمياً الإسباني روبيرتو باوتيستا أجوت، الساعي لاستعادة لقبه في البطولة الذي حققه في نسخة 2018 عقب فوزه في النهائي حينها على الفرنسي لوكاس بويي.