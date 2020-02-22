شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد منصور: 11 بطولة في 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد مرتضى منصور رئيس بعثة فريق الزمالك أن عودة فريقه إلى اعتلاء منصات التتويج خلال السنوات الخمس الأخيرة يعود إلى النهج العلمي الذي اتبعه مجلس إدارة القلعة البيضاء والذي أثمر عن الفوز بأكثر من 11 بطولة خلال تلك الفترة.

وقال: قبل 5 سنوات كان نادي الزمالك لا يحصل على أي بطولة، ونحن في مجلس إدارة النادي ركزنا في عملنا وفق نهج علمي، لنجني الثمار بالفوز بأكثر من 11 بطولة في 5 سنوات، وكان تحديا كبيرا بالنسبة لنا ونجحنا فيه بجدارة.

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