شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الإمارات للمواي تاي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم بصالة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي منافسات بطولة الإمارات السنوية للمواي تاي التي افتتحت أمس الأول، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من 28 نادياً وصالة من مختلف مناطق الدولة، يمثلون 32 جنسية من المواطنين والمقيمين، وفي مقدمتهم شباب الإمارات الذين تألقوا في مباريات الدور التمهيدي.
وأسفرت مباريات الدور التمهيدي عن فوز كل من نازنين بسواس (صالة ذي جيم)، وعلى مستوى الناشين فاز عبدالغني صابر (أبوظبي مواي تاي)، محمود عصام (مركز مدينة شخبوط للمواي تاي)، موجان على سيمو، عبدالكريم بلصاري (نادي المانغو)، صلاح الدين (أبوظبي مواي تاي )، يوسف المرضي (مركز مدينة شخبوط للمواي تاي)، نور الدين الجواواتي (نادي إليت للياقة).
أما فئة الشباب تحت 23 سنة، فأسفرت عن فوز محمد بينجينا (بوليس أبوظبي)، حمدان محمد (مانغو)، مروان البنا (جي ان ام)، ريدموتور (صالة أبوظبي سي سي)، نبيل وشي (كو جيم)، علاء أحمد (مركز مدينة شخبوط للمواي تاي)، مؤيد الحاج علي (كى جي).
كانت هذه تفاصيل خبر ختام بطولة الإمارات للمواي تاي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.