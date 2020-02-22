ختام بطولة الإمارات للمواي تاي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم بصالة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي منافسات بطولة الإمارات السنوية للمواي تاي التي افتتحت أمس الأول، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من 28 نادياً وصالة من مختلف مناطق الدولة، يمثلون 32 جنسية من المواطنين والمقيمين، وفي مقدمتهم شباب الإمارات الذين تألقوا في مباريات الدور التمهيدي.

وأسفرت مباريات الدور التمهيدي عن فوز كل من نازنين بسواس (صالة ذي جيم)، وعلى مستوى الناشين فاز عبدالغني صابر (أبوظبي مواي تاي)، محمود عصام (مركز مدينة شخبوط للمواي تاي)، موجان على سيمو، عبدالكريم بلصاري (نادي المانغو)، صلاح الدين (أبوظبي مواي تاي )، يوسف المرضي (مركز مدينة شخبوط للمواي تاي)، نور الدين الجواواتي (نادي إليت للياقة).

أما فئة الشباب تحت 23 سنة، فأسفرت عن فوز محمد بينجينا (بوليس أبوظبي)، حمدان محمد (مانغو)، مروان البنا (جي ان ام)، ريدموتور (صالة أبوظبي سي سي)، نبيل وشي (كو جيم)، علاء أحمد (مركز مدينة شخبوط للمواي تاي)، مؤيد الحاج علي (كى جي).