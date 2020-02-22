شكرا لقرائتكم خبر عن العواني: شكراً لمن أسهم في التنظيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالنجاح الذي حظيت به مباراة السوبر، مثمناً الجهود التي بذلها فريق عمل المجلس بقيادة سهيل العريفي في تنظيم الحدث وفق أرفع المعايير العالمية التي تم اتباعها سابقاً في بطولات أمم آسيا وكأس العالم للأندية.

وقال: الحضور الجماهيري الغفير الذي شهد مباراة نهائي السوبر المصري،دليل على النجاح منقطع النظير الذي حظيت به المباراة.

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