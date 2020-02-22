نيس يفرط في فوز في المتناول في الدوري الفرنسي

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فرط نيس في فوز في المتناول وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بريست 2-2 الجمعة على ملعب "أليانز ريفييرا" في نيس في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وضرب نيس بقوة في بداية المباراة فافتتح التسجيل عبر مهاجمه الدولي الجزائري آدم وناس في الدقيقة 23، وأضاف الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ الثاني بعد عشر دقائق اثر تمريرة من وناس.

لكن بريست نجح في تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر صامويل غراندسير الذي ساهم في إدراك التعادل عندما سدد كرة قوية داخل المنطقة ارتدت من البرازيلي دانيلو ومواطنه دانتي الذي تابعها بالخطأ في مرمى فريقه (53).

وفشل رجال المدرب باتريك فييرا في تحقيق الفوز الثاني تواليا والحادي عشر هذا الموسم وبالتالي تعزيز حظوظهم في المنافسة على المركز الثالث الأخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، حيث اكتفوا بنقطة واحدة رفعوا بها رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن مقابل 34 نقطة لبريست الثاني عشر.

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ويلعب لاحقا متز مع ليون.

وتستكمل المرحلة السبت، فيلعب مرسيليا مع نانت، وأنجيه مع مونبلييه، وستراسبورغ مع اميان، وديجون مع موناكو، وليل مع تولوز، على أن تختتم الأحد بلقاءات سانت اتيان مع رينس، ورين مع نيم، وباريس سان جرمان مع بوردو.

ملخص مباراة نيس وبريست:

ملخص مباراة متز وليون: