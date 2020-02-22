الوحدات يحتفظ بلقب درع الأردن

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احتفظ الوحدات بلقبه بطلا لمسابقة درع الأردن في كرة القدم بفوزه على الرمثا 2-1 الجمعة على ملعب عمان الدولي في المباراة النهائية للنسخة الثالثة والثلاثين.

وأنهى الوحدات الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما السنغالي عبد العزيز نداي (41) وأحمد سمير (43)، وأهدر له يزن ثلجي ركلة جزاء تصدى لها الحارس عبدالله الزعبي في الدقيقة 63، قبل أن يقلص البديل محمد الزعبي الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحافظ الوحدات على اللقب الذي توج به في النسخة الاخيرة عام 2017 على حساب الجزيرة 2-صفر، ورفع غلته في المسابقة إلى 10 ألقاب معززا رقمه القياسي بها، وحارما الرمثا من لقبه السادس.

وبلغ الوحدات المباراة النهائية بفوزه على شباب الاردن 2-صفر، فيما تأهل الرمثا بفوزه على الصريح 2-1 في الدور نصف النهائي.