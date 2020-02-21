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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: محمد عمارة: كهربا لازم ينسى الجمهور لو عايز يكمل فى الأهلي كشف محمد عمارة نجم النادى الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن عدم رضاه عن الأسلوب الذى ظهر عليه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلي، خلال مباراة الفريق الأحمر مع الزمالك فى كأس السوبر المصرى، والتى استضافها استاد محمد بن زايد فى الإمارات أمس، وفاز بها الفريق الأبيض بركلات الجزاء بنتيجة 4/3. Advertisements وصلت بعثة فريق النادى الأهلي منذ قليل إلى القاهرة قادمة من الإمارات، عقب خسارة لقب السوبر المحلى أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 4 فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد محمد بن زايد بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض، وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقباً. تعقد لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح أجتماعاً خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بقطاع الكرة بالنادي على صعيد الفريق الأول أو قطاع الناشئين ومن المتوقع أن يحضر محمود الخطيب رئيس النادي هذه الجلسة من أجل طرح بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة لاسيما وأن الخطيب سيُغادر القاهرة في غضون الأيام المقبلة لأجراء فحوصات طبية خارج مصر حسب تعليمات الطبيب المعالج له بعدما عاودته آلام الظهر فى أوقات مختلفة خلال الأسابيع الماضية، حيث أجرى رئيس الأهلى اتصالات بكل من الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة قبل شهور، وكذا الطبيب المعالج فى فرنسا والذى رفض التدخل الجراحى ثانية بعد خضوع رئيس الأهلى لأحدث أجهزة الاشعة العالمية، ونفّذ الخطيب برنامجا تأهيليا خاصا لمدة أسبوعين بأحد المراكز الطبية الكبرى. لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة ملفات كروية الأهلي يصل القاهرة بعد خسارة لقب السوبر أمام الزمالك فى الإمارات

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