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7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020  فى مقدمتها ، الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة صن داونز..الثالثة بـ 75 جنيه وبداية الحجز مساء اليوم

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر.. فيديو

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وصلت الى القاهرة منذ قليل بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك قادمة من الامارات وسط استقبال حافل من الجماهير التي انتظرت وصول الفريق منذ عدة ساعات في مطار القاهرة صالة 4

 

 

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