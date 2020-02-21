7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة صن داونز..الثالثة بـ 75 جنيه وبداية الحجز مساء اليوم بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر.. فيديو Advertisements وصلت الى القاهرة منذ قليل بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك قادمة من الامارات وسط استقبال حافل من الجماهير التي انتظرت وصول الفريق منذ عدة ساعات في مطار القاهرة صالة 4

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