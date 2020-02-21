شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة عتاب "بين كبار الأهلي وكهربا بعد خسارة السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد لاعبو الاهلي الكبار جلسة خاصة مع محمود المنعم كهربا لاعب الفريق ووجهوا له نقداً شديداً بسبب حالة العصبية التي كان عليها عقب مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك التي فاز فيها الأخير 4 / 3 بركلات الجزاء الترجيحية ودخوله في صدام مع عبد الله جمعة لاعب الزمالك عقب المباراة وهو ما تسبب في إندلاع أزمة كبرى وشدد لاعبو الفريق الكبار لكهربا خلال الجلسة أن الانشغال بمثل هذه الأمور يُبعد الفريق واللاعبين عن التركيز وهو أمر لا يتناسب مع الأهلي وطالب اللاعبون من كهربا التركيز في الملعب فقط وعدم الانشغال بأية أمور أخرى حتى لا يبتعد عن أجواء المباريات ولا يدخل في أزمات تتسبب في إيقافه.

وكانت حالة من الحزن والغضب قد سادت بين بعثة الأهلي خلال عودتها للقاهرة ظهر اليوم من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك بالسقوط 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية ، وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

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ورفض لاعبو الأهلي الأدلاء بأية تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التي مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلي خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفني رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر في بعض الأمور الفنية التي كان لها دور كبير في خسارة السوبر.

وضم بعثة الأهلى فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى - رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي

وينتظر الأهلى مباراة أخرى قوية للغاية أمام الزمالك الاثنين المقبل فى الدورى والتى مازالت تواجه خطر التأجيل، كما يرتبط الأهلى بمباراتى صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب واياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لهما 29 فبراير الجارى و7 مارس المقبل بالقاهرة وجنوب أفريقيا على التوالى، وطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى من لاعبيه إغلاق ملف السوبر المحلى بما شهده من أحداث مهمة ومُثيرة وطالب جميع لاعبيه ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة لأنها هامة فى مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً خاصة فى ظل ضغط المباريات.