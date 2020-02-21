شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاتحاد السكندرى يحتفل بعيد ميلاد طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأحتفال اللاعبين بعيد ميلاد طلعت يوسف قبل بدايه التدريب وسط حالة من الراحه عمت الجميع و كما أرسل محمد مصيلحى رئيس الناس باقه من الورود بمناسبه الاحتفال بعيد ميلاد طلعت يوسف وطالب اللاعبين بالروح القتاليه خلال مباريات الدور الثانى والتى يستاهلها بمباراه الزمالك والمقرر لها ١٠ مارس المقبل.

كان طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى اللاعبين قد منح راحة خمس ايام على ان يعود الفريق للتدريبات على ملاعب النادى بسموحه .

وكان الاتحاد قد تاهل لدور الثمانية بكاس مصر عقب الفوز على اسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الاخضر

و يوجه الاتحاد فريق المقاولون العرب عقب الفوز على المصرى برباعيه نظيفه فى دور الثمانيه بكاس مصر .

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وحذر طلعت يوسف اللاعبين من الافراط فى الاطعمه لتجنب الوزن الزائد وأوضح ان كل كيلو زياده يقابله 5 الاف جنيه عقوبه .

ومن المنتظر ان يدخل الفريق معسكر مغلق لمده اسبوع باحد فنادق غرب الاسكندريه عقب العوده من الراحه لاستنانف مباريات الدورى حيث يوجه الاتحاد السكندرى الزمالك فى اولى مباريات الدور الثانى والمقرر لها 10 مارس المقبل .

وأبدى طلعت يوسف المدير الفنى رضاه عن المستوى الفنى والبدنى للثنائى عمر الميدانى و محمد الصباحى كأحد أهم التدعيمات الشتويه لسيد البلد مؤكدا أن الانسجام سيكون كلمه السر لعوده الانتصارات فى مباريات الدورى.