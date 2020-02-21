شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مجدى طلبة عن تدريب فريق الحمام المطروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادي الحمام على قبول استقالة مجدي طلبة المدير الفني من تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة وحقق 13 نقطة في 9 مباريات خلال مباريات دورى الدرجة الثالثة مجموعة بحرى .

وتقدم مجدي طلبة باستقالته بسبب سوء نتائج الفريق ضمن مباريات دورى الدرجة الثانية وسيتولى سمير سعد مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت،وقد يستقر المجلس على استمراره لنهاية الموسم ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة النادى أجتماعا لتحديد المدرب الجديد.

تقام اليوم 6 مباريات متكافئة فى الجولة الثالثة عشرة للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى حيث يخرج فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور لمواجهة الأولمبى الجريح بملعب عز الدين يعقوب فى مواجهة يبحث فيها أبناء فاركو الابتعاد بالصدارة فى ظل المنافسة الشرسة بينه وبين غزل المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 24 نقطة ودمنهور برصيد 21 نقطة .

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يدخل فاركو المباراة فى المركز الأول برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الأولمبى المركز العاشر برصيد 12 نقطة، كما يخرج غزل المحلة لمواجهة الحمام بمطروح فى مواجهة محفوفة بالمخاطر للفلاحين الباحثين عن نقاط المباراة للاقتراب أكثر من الصدارة، بينما يسعى أبناء الحمام بقيادة مجدى طلبه لخطف نقاط المباراة بعد الخسارة الأخيرة التى تلقوها الأسبوع الماضى وجمدت رصيدهم عند 15 نقطة فى المركز الثامن.

وعلى استاد البلدية يستضيف بلدية المحلة نظيره الرجاء المطروحى فى اللقاء الأول لرمضان السيد كمدير فني للفريق، ويسعى أبناء المحلة لخطف نقاط المباراة للعودة من جديد لأجواء المنافسة بعد الخسارة الأخيرة أمام دمنهور الجولة الماضية بهدف مقابل لا شىء وتوقف رصيدهم عند 16 نقطة فى المركز السابع للمجموعة، فى الوقت الذى يحاول فيه أبناء الرجاء بقيادة نبيل محمود استكمال مشوارهم بعد الفوز الجولة الماضية على أبو قير للأسمدة والوصل للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

كما يلتقى أبو قير للأسمدة والمنصورة فى لقاء صعب للطرفين، يحاول فيه علاء نوح المدير الفنى لأبو قير من استغلال عامل الأرض من أجل خطف نقاط المباراة خاصة أنه يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة ويتمنى تحقيق نقاط المباراة للهروب من شبح الهبوط، بينما يسعى المنصورة المنتشى من خطف النقاط على أمل العودة لأجواء المنافسة بعد وصولهم للنقطة 19 فى المركز الرابع.

فى الوقت نفسه يستضيف مالية كفر الزيات صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط نظيره دكرن سفى مواجهة سهلة نسبيا للضيوف، وتختتم اللقاءات بمواجهة بيلا مع ألعاب دمنهور.