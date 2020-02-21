شكرا لقرائتكم خبر عن "صور".. "الزمالك" يهزم بنى ياس الإماراتى فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره بنى ياس الإماراتى بنتيجة 3/ 1 فى ثالث مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر .

فاز الزمالك فى اول وثان لقاءاته على وادى موسى الأردنى 3/0 و غاز الجنوب العراقى 3/2 .

وفاز الاهلى منذ قليل على خيبل اليمنى 3/0 .

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

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وتضم المجموعة الثانية كلا من الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى، وأعلنت اللجنة المنظمة عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى عن المشاركة.

وضمت قائمة الأهلى، كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح و أحمد سعيد و محمد عادل و عبد الحليم فهيم و أحمد عبد العال و محمد عبد المنعم و محمود رءوف و جسيون دوروكو و محمد معوض و محمد رمضان و أحمد قطب.

بينما ضمت قائمة الزمالك ، كلا من أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة و مصطفى دبشة و شهاب الدين أحمد و محمد محسن و محمد مجدى و جورج موريس و أشرف اللقانى و أحمد ضياء و إليكسندر بيتروف و إيزبيل ميسا.