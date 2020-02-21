حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر. بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر.. فيديو الزمالك: نخوض مباراة القمة في الدوري بالصف الثاني طارق حامد عن "خناقته" مع كهربا : هو اللي ضربني الأول صور وفيديو.. لاعبو الزمالك يعتلون الأتوبيس.. والجماهير ترد التحية بالتصفيق الأهلى يبدأ الاستعداد للزمالك فى الدورى غداً بعد خسارة السوبر الأهلي يُخطر الكاف بموعد وملعب مباراة صن دوانز بدوري الأبطال Advertisements الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة صن داونز..الثالثة بـ ٧٥ جنيه وبداية الحجز مساء اليوم فايلر يستقر على عودة أحمد فتحي لتشكيل الأهلى الأساسي بيراميدز يسقط الإسماعيلي بهدف نظيف ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر

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