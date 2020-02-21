انبي تهزم جابكو في بطولة خماسيات الكرة

حقق فريق شركة انبي للبترول فوزا غاليا على نظيره شركة جابكو خليج السويس بثلاثة أهداف دون رد ، على ملاعب مصرللبترول ، ضمن بطولة شركات البترول للكره الخماسيه فوق ال45سنه .
أحرز ثلاثية إنبى خالد الزناتيومصطفى الأمير وقطب محمد .
ضم فريق شركة انبي عماد حسن لحراسة المرمي وشريف رضا وعلي فهمي ومحمد مرسي وقطب محمد ومصطفى الأمير وطارق حسن وخالد الزناتي وعماد مكي .
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