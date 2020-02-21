حقق فريق شركة انبي للبترول فوزا غاليا على نظيره شركة جابكو خليج السويس بثلاثة أهداف دون رد ، على ملاعب مصر للبترول ، ضمن بطولة شركات البترول للكره الخماسيه فوق ال45سنه . للبترول ، ضمن بطولة شركات البترول للكره الخماسيه فوق ال45سنه . أحرز ثلاثية إنبى خالد الزناتي ومصطفى الأمير وقطب محمد . ومصطفى الأمير وقطب محمد . ضم فريق شركة انبي عماد حسن لحراسة المرمي وشريف رضا وعلي فهمي ومحمد مرسي وقطب محمد ومصطفى الأمير وطارق حسن وخالد الزناتي وعماد مكي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انبي تهزم جابكو في بطولة خماسيات الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.