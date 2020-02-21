ناشئو إنبي إكتسحوا الشرطة بـ"الخمسة" وتفوقوا على الأهلي في الصدارة

حقق فريق الناشئين بنادى إنبى مواليد 2007 فوزاً كبيراً نظيره إتحاد الشرطة بخمسة أهداف دون رد ،في المباراة التي أقيمت اليوم "الجمعة" على ملاعب نادى المقاولون العرب ، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لدورى منطقة القاهرة أحرز أهداف إنبى : عمر العزب "هدفين" وإبراهيم عبد الفتاح وعبد الناصر وليد وياسين عنتر هدفاً . بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولى تصدره لجدول المسابقة برصيد 39 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثانى المقاولون العرب وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث الأهلى . صاحب المركز الثانى المقاولون العرب وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث الأهلى . ويقود الفريق فنيا:فتحى عماشة مشرفاً فنياً لقطاع الأشبال، ومحمود بيومى مديراً فنياً ، وأشرف حسن مدرباً عاماً، وإبراهيم صديق مدرباً لحراس المرمى ، ورضا فدان إدارياً، ومحمد طارق طبيباً،محمد سيد أخصائى تأهيل.

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