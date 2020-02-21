سموحة يقلب الطاولة على الجزيرة ويتغلب عليه في دوري السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة الفوز اليوم الجمعة على نظيره فريق الجزيرة في إطار منافسات دوري السوبر السلة للمحترفين.
وحقق سموحة الفوز علي الجزيرة بنتيجة ٩٣/٨٦ في القاهرة.
وتصبح سلسلة المباريات ١/١ و المباراتين القادمين علي صالة سموحة الإثنينو الأربعاء المقبلين .
وكان الجزيرة حقق الفوز في المباراة الأولى علي سموحة في أول لقاءات الفريقين بدور الثمانية من البطولة، الذي يقام بنظام «Best of 5».
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