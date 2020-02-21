حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على نظيره بني ياس الإماراتي بنتيجة 3 /1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رقم 38 التي تستضيفها القاهرة حتى يوم 27 فبراير الجاري.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 25/12، 25/20 ، 23/25 ، 25/21 .
وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة أول أمس بالفوز على فريق وادي موسى الأردني بنتيجة 3 /
ويخوض فريق الزمالك منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم إلىجانب الفارس الأبيض أندية وادي موسى الأردني وغاز جنوب العراقي والسلام العماني وبني ياس الإماراتي.
يشارك فى البطولة 17 فريقا بعد إعتذار ناديى الأهلي والهلال السعوديين في اللحظات الأخيرة ، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات بواقع 4 أندية بالمجموعة الأولى ، وخمسة أندية بالمجموعة الثانية و الثالثة ، وثلاثة أندية فى المجموعة الرابعة والأخيرة ، ويمثل مصر في البطولة ناديا الأهلي والزمالك .
وتشهد البطولة إقامة 48 مباراة حتى المباراة النهائية ، منها 29 مباراة في الأدوار التمهيدية الأولى ، 19 مباراة في الأدوار النهائية .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يهزم بني ياس الإماراتي فى البطولة العربية للكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.