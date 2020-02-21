الزمالك يهزم بني ياس الإماراتي فى البطولة العربية للكرة الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على نظيره بني ياس الإماراتي بنتيجة 3 /1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رقم 38 التي تستضيفها القاهرة حتى يوم 27 فبراير الجاري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 25/12، 25/20 ، 23/25 ، 25/21 .

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة أول أمس بالفوز على فريق وادي موسى الأردني بنتيجة 3 /

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0 وفاز في اليوم الثاني أمس على غاز جنوب العراقي بنتيجة 3 / 2 في مباراة مثيرة قبل ان يواصل انتصاراته بالفوز اليوم على بني ياس الإماراتي ليقترب من تصدر المجموعة الثالثة ، حيث يتبقى له مباراة أخيرة في دور المجموعات غدا أمام السلام العماني.

ويخوض فريق الزمالك منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم إلى

جانب الفارس الأبيض أندية وادي موسى الأردني وغاز جنوب العراقي والسلام العماني وبني ياس الإماراتي.

يشارك فى البطولة 17 فريقا بعد إعتذار ناديى الأهلي والهلال السعوديين في اللحظات الأخيرة ، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات بواقع 4 أندية بالمجموعة الأولى ، وخمسة أندية بالمجموعة الثانية و الثالثة ، وثلاثة أندية فى المجموعة الرابعة والأخيرة ، ويمثل مصر في البطولة ناديا الأهلي والزمالك .

وتشهد البطولة إقامة 48 مباراة حتى المباراة النهائية ، منها 29 مباراة في الأدوار التمهيدية الأولى ، 19 مباراة في الأدوار النهائية .