شاهد .. كيف أحتفل مدرب الزمالك مع زوجته بكأس السوبر في النادي

احتفل أمير عبدالعزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور وصول بعثة الفريق اليوم قادمة من الامارات بفوز الفارس الأبيض بكأس السوبر المحلي مع زوجته في النادي. وحرص عبدالعزيز على التقاط صورة تذكارية وهو يحمل الكأس بصحبة زوجته لاعبه الزمالك ومنتخب مصر للكره الطائره السابقة ومديرة قطاع الناشئات بالنادي . وفاز فريق الزمالك بكأس السوبر المحلي بعدما حقق فوزا غاليا على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة . Advertisements

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