لوسيسكو :تواجد فريق الاتحاد في مركز متأخر بالدوري لا يدل علي سهولة المباراة غدا

اكد الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن جاهزية الفريق لمواجهة اتحاد جدة،وذلك ضمن منافسات الدورى السعودى.

وقال لوسيسكو في الموتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل مواجهة اتحاد جدة :"نخوض غدا مباراة هامة، وتعد من المباريات التنافسية بالدوري واعتدنا علي ذلك بسبب مشاركتنا في ثلاث بطولات مختلفة" .

وأضاف :" تواجد فريق الاتحاد في مركز متأخر بالدوري ليس

دليلا علي سهولة المباراة غدا، والتى نسعي من خلالها إلى تحقيق النقاط الثلاث".

وتابع لوسيسكو :" تعد إصابة عبدالله عطيف مؤثرة وليست بسيطه، وعودته قد تستغرق وقتا طويلا، غياب بعض اللاعبين لن يؤثر علينا والجميع هنا مستعد لخوض مباراة الغد" .

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وأوضح :"نحرص علي الزج باللاعبين الجاهز ذهنيا

وبدنيا، وهذا الأمر يجعلنا ندير المباراة بالشكل متميز، لذلك نشرك جميع عنصرنا في الفريق" .

واختتم حديثه :"نحن نعمل كل المباريات علي انها مباراة كلاسيكو، وأهمية مباراة الغد لا تختلف عن أهمية بقية المباريات" .

ييستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة اتحاد جدة يوم السبت 22 فبراير , على ملعب جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل نادي الهلال السعودي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤١ نقطة.