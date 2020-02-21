طاولة المنيا يهزم الزهور في مباراة نارية بالممتاز قبل مواجهة الزمالك ..غدًا

حقق فريق نادي المنيا لتنس الطاولة ، فوزا غاليا من نادي الزهور في ثالث جولات الدور الثاني من الممتاز ، والتى جمعتهما مساء اليوم الجمعة ، على صالة نادي المنيا.

حسم خلال اللقاء لاعبي المنيا أربعة مباريات ، مقابل ثلاثة لفريق الزهور، اذ تمكن فريق الزهور من حسم المباراة الاولى (٣-٠)، ليعود المنيا للقاء بفوز اللاعب ، عبدالله شريف (٣-١)على منافسه في ثاني المباريات، وتقدم محمد يحيى،

على لاعب الزهور (٣-٢)في ثالث المباريات، بينما تعادل الزهور مع المنيا في رابع المباريات بنتيجة (٣-٠).

ليتقدم من جديد ثنائي المنيا محمد يحيى وعبدالله شريف في خامس المباريات(٣-٢)في المباراة الزوجية التى جمعتهم مع ثنائي الزهور. وواصل لاعبو كلا الفريقين السعي للفوز بالجولة لضم ٣ نقاط غالية لرصيدهم، ليتقدم الزهور بمباراة بنتيجة (٣-٠)، ويختتم اسامة عنتر

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اللقاء بفوز المنيا بعد فوزه على لاعب الزهور (٣-١)في المباراة السابعة والاخيرة.

ليرتفع رصيد المنيالـ٢١ نقطة. حضر فعاليات اللقاء، المستشار احمد عمر نائب رئيس نادي المنيا الرياضي، و العقيد محمود السبيعي امين الصندوق بالنادي، وأعضاء مجلس الادارة ا.نور مدكور (مشرف النشاط) ومصطفى فتحي يونس، كما يستضيف فريق المنيا ،غدًا السبت، نظيره من نادي الزمالك .

في رابع جولات الدور الثاني من الممتاز ، والتى ستعقد في تمام الخامسة مساءًا على صالة نادي المنيا. يقود الجهاز الفني لفريق المنيا سيد موسي المدير الفني، ومحمود خليل المدير الاداري.