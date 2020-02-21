سموحة يتألق في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

حقق فريق ألعاب القوي بنادي سموحة بقيادة عبد المنعم هريدي المدير الفني نتائج طيبة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 23 سنة والتي أختممت بالمركز الاوليمبي بالمعادي. حصدت النجمة ملك فتحي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقتي 100م ح و400م ح تحت قيادة الكابتن هشام حواش كما حصدت النجمة يسرا منصور المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة 1550م تحت قيادة مني محمود و شراكي إبراهيم وحصدت النجمة آية أحمد المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الزانة . 1550م تحت قيادة مني محمود و شراكي إبراهيم وحصدت النجمة آية أحمد المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الزانة . يقود الجهاز الفني عبد المنعم هريدي المدير الفني ومعه عبد العزيز إبراهيم المدير الإداري وحمدي نور إداري.

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