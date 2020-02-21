رسميًا | بوردو يستعير ظهير نصر حسين داي الجزائري

استعار نادي بوردو الفرنسي، عاشر ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، الظهير الأيسر لنادي نصر حسين داي الجزائري “نوفل خاسف” حتى نهاية الموسم الجاري، ليصبح اللاعب العربي الرابع بين صفوف الفريق الأزرق والأبيض.

وأدرج نادي بوردو بند يتيح له التعاقد مع اللاعب بعقد دائم في نهاية هذا الموسم، إذا ما قدم الإضافة المرجوة، وأظهر انصهاره مع المجموعة خلال ما تبقى من جولات الليج آ.

وضم نادي بوردو اللاعب الدولي المغربي “يوسف آيت بناصر” خلال الميركاتو الصيفي 2019، كما يتواجد على ذمته لاعب الوسط المغربي “ياسين بنراحو” المعار حاليًا لنادي ريمس الفرنسي، بالاضافة للثنائي ذو الأصل العربي والجنسية الفرنسية “ياسين عدلي ومهدي زرقاني”.

ويعد خاسف ثاني جزائري يضمه بوردو هذا الموسم، بعد لاعب وفاق سطيف “عيسى بودشيشة” الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية 2019.

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كما بات رابع لاعب يترك نصر حسين داي في فترة الانتقالات الشتوية 2020، بعد كل من محمد أمين توجاي الذي انتقل إلى الترجي التونسي ورضوان زردوم ودادي الحسين مواقي اللذين انتقلا إلى النجم الساحلي التونسي.

وعبرت إدارة نادي بوردو عن سعادتها بضم نوفل خاسف بصفته أحد المدافعين الواعدين في كرة القدم الجزائرية، متمنية له التألق والنجاح مع فريق الرديف الذي سيلعب في البداية معه، وسيحمل القميص رقم 3.

ولعب خاسف صاحب الـ 22 عامًا في مباراتين مع المنتخب الجزائري تحت 21 عامًا، وشارك في ست مباريات مع منتخب تحت 23 عامًا. كما لعب 60 مباراة مع فريقه نصر حسين داي الناشط في الدوري الجزائري للمحترفين، واستطاع تسجيل ستة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة منذ تصعيده للفريق الأول عام 2016.