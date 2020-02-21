رياضة | أخبار الزمالك اليوم الجمعة| مصير القمة يتحدد وعقوبات نارية على اللاعبين بسبب "شغب" السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الجمعة| مصير القمة يتحدد وعقوبات نارية على اللاعبين بسبب "شغب" السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 21 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مهاجمة الجماهير لكهربا من جديد واستقبال حافل لنجوم السوبر وتأكد إقامة القمه في موعدها وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

بعثة الزمالك تصل القاهرة واستقبال حافل من الجماهير

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادما من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واحتفل لاعبو الزمالك مع الجماهير الكبيرة التي احتشدت من أجل الاحتفال بهم بعد تحقيق لقب السوبر المصري والفوز على الأهلي.

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا للقمة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على بدء الاستعداد لمباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري بداية من الغد السبت.

وفضل كارتيرون إستئناف التدريبات بشكل طبيعي بداية من الغد تحسبًا لخوض مباراة القمة في موعدها بشكل طبيعي.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

جماهير الزمالك تهاجم كهربا من جديد

وجهت جماهير نادي الزمالك هتافات عدائية إلى محمود عبد المنعم كهربا في مطار القاهرة الدولي عقب وصول بعثة القلعة البيضاء للقاهرة قادمة من الإمارات.

ووجهت جماهير الزمالك المتواجدة في مطار القاهرة هتافات عدائية لمحمود كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلي مرددين: "كهربا زي إينو الخاين مش عاوزينه".

مدرب منتخب مصر: فايلر غريب وتصرف نجم الزمالك غير لائق

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حرص هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على التعليق حول أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال مدرب المنتخب السابق عبر صفحته على "فيس بوك": "ألف مبروك نادي الزمالك كأس السوبر".

وأضاف: "الأول رد فعل عبد الله جمعه تجاه جماهير النادي الأهلي غير اللائق بالمرة، والثاني إصرار لاعبي الأهلي في عدم وضع الميداليات أيضا غير لائق بالمرة".

أخبار نادي الزمالك اليوم

حازم إمام يكشف سر فوز الزمالك بالسوبر المصري

أكد حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، والمحلل الفني بقنوات «أون سبورت»، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، هو سبب الخسارة أمام الزمالك اليوم، الخميس في السوبر المحلي.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «فايلر بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ وتبديلاته جاءت متأخرة مما سهل الأمور نسبيا على الزمالك في المباراة».

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: «كما ان فايلر أخطأ في الدفع بجيرالدو، ومن الجيد أنه لم يدفع بوليد سليمان، فهو لاعب ذو خبرة ولديه شخصية تظهر في المباريات الكبيرة».

وأتم: «الانتصارات في الدوري المصري تداري على أخطاء فايلر، ولاعبو الأهلي يسعفونه، بعكس ما حدث في مباراة اليوم».

اتحاد الكرة يقرر إقامة القمة في موعدها

تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من طلب الزمالك بتأجيل مباراة القمة أمام الاهلي والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم على ستاد القاهرة الدولى.

وأكد عمرو الجنايني٬ رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنهم حصلوا على موافقة أمنية باقامة مباراة الزمالك والاهلي فى الدوري ولا يوجد أمر يستدعي التأجيل.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم الإثنين القادم 24 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.