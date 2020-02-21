رياضة | مدرب الهلال: نسعي لحصد الثلاث نقاط أمام الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال: نسعي لحصد الثلاث نقاط أمام الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رازفان لوسيشكو المدير الفني لفريق الهلال، إن مواجهة فريقه أمام اتحاد جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والمقرر لها غدا السبت، ستكون صعبة للغاية.

وقال رازافان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"أمامنا غدا مباراة هامة وتنافسية وأمام فريق كبير".

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وأضاف: " تواجد الاتحاد في مركز متأخر بجدول الدوري ليس دليلا على سهولة المباراة التي نسعى خلالها الحصول على النقاط الثلاث".

وأكد المدرب الروماني أن إصابة عبدالله عطيف لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا، ليست بسيطة وأنه سيحتاج فترة طويلة من أجل التعافي.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.