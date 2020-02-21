رياضة | عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبات قوية على لاعبي الأهلي والزمالك بعد احداث السوبر المصري يوم أمس في الإمارات.

وانتشرت أنباء واسعة عن بعض تسريبات العقوبات المنتظرة على محمود عبد المنعم شيكابالا لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك بعد احداث شغب السوبر.

وتم تسريب بعض القرارات من داخل لجنة الانضباط على معاقبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات قادمة مع تغريمه 50 ألف جنيه بداية من لقاء القمة المقبل بالدوري في الجولة الرابعة والعشرين.

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وبالتالي في حالة إقامة القمة في موعدها يوم الإثنين المقبل سيكون شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي حال التأكد من توقيع العقوبة.

وحسم الزمالك لقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعد التتويج على حساب الأهلي بركلات الترجيح.