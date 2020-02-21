رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم 21 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين.. حسم مصير سترلينج من الانضمام للريال.. نجم الملكي يجدد تعاقده.. الزجاجي على أعتاب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم 21 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين.. حسم مصير سترلينج من الانضمام للريال.. نجم الملكي يجدد تعاقده.. الزجاجي على أعتاب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 21 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب كريم بنزيما نجم الفريق من تجديد عقده مع الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم بروسيا دورتموند يعلق على عودته إلى ريال مدريد

كشف المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني في الاستمرار في صفوف النادي الألماني والتطور بشكل كبير كلاعب حتى يصبح أكثر تنوعا وقدرة على اللعب في أكثر من مركز.

وقال حكيمي في تصريحات لبرنامج إل لارجيرو عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية : "أريد أن أستمر في النمو وأحصل على الفرصة كما يفعلون معي هنا في ألمانيا، لقد أظهرت نوعية اللاعب الذي أنا عليه وقبل كل شيء أستمتع بما أقدمه".

وأضاف :"في يونيو قد يحدث أي شيء وسنرى ما يخبئه الصيف، في رأسي أريد أن ألعب أكثر وأستمر في النمو كما يحدث الآن".

وعن سيناريو قبول دور البديل في ريال مدريد، اختتم حكيمي تصريحاته قائلاً: "يجب أن نرى ذلك أيضا".

ومع أرقام أشرف حكيمي الرائعة أصبح لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند يستغل النجم المغربي في أكثر من مركز.

واستخدام لوسيان فافر حكيمي في الموسم الماضي في كلا الجانبين الأيمن والأيسر دفاعيا وبعد أن لاحظ تطوره اعتمد عليه هجوميا وقد أدى ذلك إلى تحسين آدائه في أكثر من مركز مع بروسيا دورتموند.

وتكيف حكيمي مع الكرة الألمانية، حيث خاض في الموسم الماضي 2349 دقيقة موزعة على 28 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي، خاض حكيمي مع بروسيا دورتموند 33 مباراة وكان بديلا في 6 مباريات فقط ولعب بالكامل في 23 مباراة ومع مرور ثلثي الموسم، حطم النجم المغربي أرقامه في الموسم الماضي، حيث شارك في 2543 دقيقة وسجل 6 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة. ومن بين الأهداف الستة، سجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا بواقع هدفين أمام سلافيا براج وإنتر ميلان في دور المجموعات في البطولة القارية.

- زيدان: مواجهة ليفاني صعبة وهازارد جزء من خططي

أوضح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني جاهزية فريقه لخوض مواجهة الغد أمام ليفاني، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات زيدان خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "لقد حققوا 20 نقطة من أصل 29 نقطة بمتلكوها على ملعبهم، إنه خصم صعب، لكننا مستعدون لذلك".

وتابع: "نعم أمامنا إسبوعاً حاسماً، لكننا نعطي كامل تركيزنا لمباراة اليوم، ولا نريد أن نستبق الأحداث".

وأضاف: "لن أمنع راموس من المشاركة مع إسبانيا في أوليمبياد طوكيو 2020، اللعب للمنتخب شئ رائع خلال أي بطولة".

وواصل: "إستمرار راموس معنا أمراً هاماً، أريده دائماً معي بالفريق، هو قائد الفريق وله دور هام داخل الملعب".

واستطرد: "تعرضنا لبعض الأخطاء في المباريات السابقة وإستقبلنا بعض الأهداف، علينا العمل بتركيز كبير خلال المباراة".

وحول هازارد قال زيدان: "هازارد تدرب بجدية لمدة أسبوعيين ماضيين، الآن هو مستعد لتلك المرحلة الحاسمة من الموسم".

وحول جوس وميندي تابع: "الإختيار بين اللاعبين أمر معقد، رودريجو لاعب مهم لنا، رغم أنه لم يتواجد خلال المواجهات الأخيرة، أما ميندي يجب أن يلعب دون تفكير فيما سيحدث".

وبسؤاله حول لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلنج أتم: "ستيرلنج لاعب هام وجيد للغاية، لكنني لن أتحدث عن لاعب ليس بفريقي الآن".

ويحل ريال مدريد مساء الغد السبت ضيفاً على ملعب "سيوداد دي فالنسيا" لمواجهة ليفانتي في الجولة 25 من الليجا، التي يتصدرها ريال مدريد بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه برشلونة.

- نجم ريال مدريد يرغب في ضم نيمار

كشف نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل كاسيميرو عن رغبته في ضم مواطنه نيمار جونيور نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف النادي الملكي.

وتحدث كاسيميرو على هامش مباراة ليفانتي غداً السبت في الدوري الإسباني قائلاً: "نيمار لاعب رائع، أتمنى قدومه لريال مدريد، أقوم بالتحدث معه كل يوم".

وتابع: "أفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، الدوري مختلف ونظهر فيه آداءاً عظيماً هذا الموسم، لكن سماع نشيد دوري الأبطال بملعب سانتياجو بيرنابيو يعطي اللاعبين سحراً مختلفاً".

وأضاف: "دوي الأساسي هو قطع الكرات، هذا الأمر يسعد جماهير ريال مدريد، يجب أن يستمتع اللاعب بكرة القدم في كل مركز".

وواصل: "العمل المتواصل هو سبب وجودي أساسياً بشكل كبير، عندما تعمل بشكل جيد تحصل على نتائج، أيضاً الأمر متعلق بالبموهبة والتواضع".

واستطرد: "جميع اللاعبين مهمون هنا في ريال مدريد، وقوة الفريق في جماعيته، نعم يلعب بعض اللاعبين أكثر من البعض الآخر، لكن جميع اللاعبين مهمون".

وأتم: "أريد أن أقدم التهنئة لمارتن أوديجارد على موسمه الرائع مع ريال سوسيداد، أعتقد أنه في طريقه للعودة لريال مدريد".

ويستعد ريال مدريد لزيارة ملعب سيوتات دي فلنسيا مساء الغد السبت، لمواجهة مضيفه ليفانتي في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب أندية الليجا برصيد 53 نقطة، مقابل 52 نقطة لبرشلونة، والذي يستضيف إيبار غداً لحساب نفس الجولة.

- بنزيما يجدد تعاقده مع ريال مدريد لمدة عام إضافي

أكدت تقارير صحفية، عن تجديد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، لمده عام إضافي، مع الأتفاق على الإعلان نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بنزيما وقع على عقود تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم واحد إضافي، والذي كان سينتهي عام 2020/2021.

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وبعد توقيع العقود، أصبح بنزيما مرتبط بوجودة في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، حتى عام 2022.

وأتفق بنزيما مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على تأجيل خطوة الإعلان الرسمي عن تجديد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل بنزيما وصافة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 13 هدف، وبفارق هدف وحيد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

- بيل على أعتاب مغادرة ريال مدريد.. وصراع إنجليزي لضمه

إقترب الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد، من مغادرة الفريق الملكي نهاية الموسم الحالي، بعد إبتعاده عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة.

ويعيش بيل أيام صعبة في ريال مدريد بعد إصاباته المتكررة هذا الموسم، وإيتعادة عن المشاركة من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

وأشارت تقارير صحفية، أن فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد، يرغبان في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فٱن إدارتي مانشستر يونايتد وتوتنهام، يراقبان الوضع الراهن لجاريث بيل، مع ريال مدريد، رغبه منهما في ضمه مطلع الصيف المقبل.

وشارك بيل مع ريال مدريد 17 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين آخرين.

- كاسيميرو يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بشأن بيل

أكد مدريد كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني، إن زميله في الفريق غاريث بيل يستحق مزيداً من التقدير والاحترام من جانب الجمهور، الذي كثيراً ما يركز على ما يقوم به مهاجم منتخب ويلز بعيداً عن المستطيل الأخضر.

وأحرز بيل الكثير من الأهداف الحاسمة لفريقه في المباريات الأهم لكن الإعلام الإسباني كثيراً ما يتهم المهاجم الويلزي الدولي بعدم الالتزام الكامل.

وقال البرازيلي كاسيميرو في تصريحات إذاعية: "أنا أدافع عن بيل، إنه لاعب فذ، الناس فقط يتحدثون عن الأمور السيئة التي يقوم بها خارج الملعب ولا يتكلمون عن الأمور التي يقوم بها ببراعة مثل الأهداف التي أحرزها في مباريات نهائية والتي أدت لفوزنا بألقاب".

وانتقدت وسائل إعلام إسبانية حب بيل للغولف وخاصة عندما رقص مع زملائه في منتخب ويلز أمام لافتة تقول: "ويلز، غولف، مدريد، بهذا الترتيب".

كما تعرض لانتقادات مماثلة بسبب مغادرته المباريات مبكراً للهروب من الزحام المروري عندما يكون مصاباً.

لكن كاسيميرو يركز على إنجازات بيل المتميزة مثل هدفه الحاسم في شباك برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا في 2014 وأهدافه التي لا تنسى في مرمى أتلتيكو مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2018.

وقال كاسيميرو عن ذلك: "إذا ما أعتبر أنه لا مانع لديه من القيام بهذه الأمور فعلينا أن نحترم ذلك، لا أهتم بما يقوم به خارج الملعب، عندما أفكر في بيل فأنا أفكر فيما يقوم به على أرض الملعب وهو بالنسبة لي في هذا الجانب واحد من أفضل (اللاعبين) الموجودين على الساحة".

- زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ليفانتي مساء غد السبت بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

الفريق الملكي يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما اكتفى بالتعادل في مباراة الجولة الماضية أمام ضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق.

واستبعد زيدان كلًا من جاريث بيل ورودريجو وناتشو لوجهة نظر فنية، بجانب أسينسيو وماريانو وإبراهيم دياز ويوفيتش. وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - مارسيلو - ميندي

خط الوسط : تونس كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو

خط الهجوم : إيدين هازار - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور.

- تصريح مثير للجدل من زيدان تجاه سترلينج

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي :"ليفانتي فريق صعب على أرضه وعلينا أن ندخل المباراة بتركيز، سيكون ذلك ضروريا".

وأضاف :"لا نفكر سوى بالمباراة المقبلة، غدا سنواجه ليفانتي، وهذا ما يشغل بالنا حاليا".

وتابع :"مارس وأبريل هي أوقات الحسم، لكنني لا أفكر بما هو أبعد من مباراة الغد".

وأشار :"سأدعم سيرخيو راموس في حال أراد خوض الأولمبياد مع المنتخب الإسباني، أعتقد أنه رغبته اللعب لمنتخب بلاده أمرٌ جميل".

وأوضح :"ليس هناك خطة محددة لإيدين هازارد، هو جاهز ليكون معنا ويلعب".

وعن رأيه في ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي قال :"لا أستطيع الكلام عن لاعبٍ ليس في فريقي، إنه لاعب رائع جدا، لا أشك في ذلك".

وأتم حديثه بالرد على عدم جلوس راموس على مقاعد البدلاء في عهده قائلًا :"راموس قائدنا، زعيمنا ومرجعنا، لا أهتم بإجلاسه على دكة البدلاء، هذا الشيء لا يهمني أبدا"