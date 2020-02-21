رياضة | أخبار الأهلي اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020: عقوبة نارية في انتظار كهربا.. حسم موقف رمضان صبحي من القمة.. فايلر يشعل النار في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020: عقوبة نارية في انتظار كهربا.. حسم موقف رمضان صبحي من القمة.. فايلر يشعل النار في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020:

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

استقر مسئولو النادي الأهلي على تحديد عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط الفريق بعد الاحداث المؤسفة في مباراة السوبر المصري يوم أمام الزمالك.

ونجح الزمالك في الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلبي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المنتظر أن يوقع الاهلي عقوبة مالية ضخمة على كهربا بعد احداث السوبر خاصة بعد حصوله على البطاقة الحمراء عقب نهاية المباراة ن جانب الحكم النرويجي أودفار موين بجانب دخوله في اشتباكات بالأيدي مع عبد الله جمعة وطارق حامد

كما ينتظر كهربا عقوبة صارمة من لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خليفة ما حدث في المباراة

موجز أخبار النادي الأهلي

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي التفكير في المباراة القادمة أمام الزمالك ببطولة الدوري يوم 24 فبراير المقبل.

واستقر فايلر على الدفع برمضان صبحي لاعب وسط الفريق في الشوط الثاني من لقاء الزمالك المقبل ببطولة الدوري من أجل تجهيزه للقاء صن داونز الجنوب إفريقى، ضمن منافسات ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتعافي رضمان صبحي من الإًابة التي تعرض لها في الفترة الماضية ولكن فايلر فضل عدم مشاركته في لقاء السوبر أمام الزمالك كاجراء احترازي.

وكان فايلر أعلن استبعاد رمضان صبحى من لقاء السوبر لأسباب فنية، فى المباراة التى خسره الأهلى بضربات الترجيح أمام الزمالك.

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي على أول قرار داخل القلعة الحمراء بعد خسارة السوبر أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

وسيطرت حالة من الغضب على المدرب فايلر من أداء حسين الشحات لاعب وسط الفريق في المباريات الاخيرة خاصة في لقاء الأمس أمام الزمالك.

وينوي فايلر تجميد حسين الشحات في المباريات القادمة بسبب عدم التصرف بالشكل المناسب مع البطء الشديد في اتخاذه للقرارت الصحيحة في هجمات الفريق

قرار فايلر باستبعاد حسين الشحات من المباريات القادمة من أجل تخفيف الضغط على اللاعب حتي يستعيد مستواه الفني والبدني من جديد.

وكان المدير الفنى للأهلى استبعد حسين الشحات من بعض مباريات الفريق فى الفترة الماضية، لأسباب فنية.

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم

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مصدر يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك بالقمة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري العام.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن اللاعب جاهز من الناحية الطبية وتعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به، ويظل قرار مشاركته في يد السويسري رينيه فايلر المدير الفني خلال المباريات.

وتابع: " اللاعب سيتضح أمره خلال مران الغد، سواء بالاستعانة بخدماته أو تفضيل بقائه خارج القائمة".

وأضاف: "رمضان صبحي كان يمكنه المشاركة ولو دقائق في مباراة السوبر، إلا أن الجهاز الفني فضل إراحته خوفًا من تفاقم الإصابة، خاصةً أن الفريق لديه مباريات هامة".

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

ينتظر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقرير مُفصل من بعثة الفريق الأول لكرة القدم، عن كل ما دار خلال رحلة الفريق إلى أبوظبي.

وسيقوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، بتقديم تقرير شامل منذ تواجد الفريق بأول يوم في الإمارات، وحتى الأحداث التي أعقبت مباراة الزمالك، بكأس السوبر المصري من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وتعود بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، اليوم إلى القاهرة على أن يحصل الفريق على راحة سلبية اليوم ويتم الاستعداد لمسابقة الدوري بداية من الغد.

ومن المنتظر أن يفرض مجلس الإدارة، عقوبات صارمة على لاعبي الفريقين عقب الهزيمة أمام الزمالك، بضربات الجزاء الترجيحية بكأس السوبر المصري.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

خرج السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بتصريحات قوية، عقب مباراة السوبر المصري، وخسارة فريقه للقب عل يد الزمالك بركلات الترجيح.

وقال فايلر، لاتوجد خلافات مع لاعبى الأهلى، مشيرا إلى أن هناك بعض اللاعبين غير راضين، لعدم مشاركتهم بشكل أساسى فى المباريات، وهذا ما يفسر رفضهم لطريقة إدارتى الفنية.

وأكد فايلر، أنه يرفض الدعوات التى تطالب بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى، كما أشار إلى استمرار لاعبى الأهلى مسلسل إهدار الفرص.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمس الخميس، لصالح غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

رفض مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، تصرفات لاعب الأحمر محمود عبدالمنعم كهربا وكذلك ماحدث بعد نهاية مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والتى إنتهت بفوز الأبيض والتتويج بكأس السوبر والتى شهدها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

قال يونس فى تحليلة للمباراة على قناة mbc مصر: أنتظر إصدار عقوبة شديدة من النادى الأهلى على وخدنا مقلب فى كهربا ، فيجب على اللاعبين تصدير الإطمئنان والسكينة إلى الدولة حتى يدخل الجمهور، أما اللاعيبة التى تفعل غير ذلك يبقى الجمهور حيدخل ليه؟، مؤكداً أننا أصدقاء وزملاء طول عمرنا ونخرج بعد المباراة حبايب .

وأضاف: اللاعب الكبير هو قدوة للصغار ، وأن الكورة التى ضيعها كهربا هى التى خسرتنا الماتش ".